Ливерпуль против Плимута Таловерова сыграет резервным составом, - журналист DailyMail

Журналист DailyMail сообщил, что "Ливерпуль" против "Плимута" Таловерова в матче Кубка Англии сыграет резервным составом.

По словам Льюиса Стила, многие основные футболисты не поехали в Плимут на матч Кубка Англии. Журналист намекнул, что в среду дерби с "Эвертоном" сыграет изменившийся состав.

"Рио Нгумоа был среди тех, кто был на борту рейса из Ливерпуля, а некоторые известные личности остались дома. В среду на дерби ожидается существенно изменившийся состав", - написал журналист.

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Напомним, что 12 февраля "Ливерпуль" сыграет отложенный матч против "Эвертона" в Английской Премьер-Лиге.

Сегодня "мерсисайдцы" сыграют с "Плимутом Аргайл" в Кубке Англии. Матч состоится в 17:000 по киевскому времени.