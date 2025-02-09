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Ливерпуль против Плимута Таловерова сыграет резервным составом, - журналист DailyMail
Связано это со следующим матчем
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист DailyMail сообщил, что "Ливерпуль" против "Плимута" Таловерова в матче Кубка Англии сыграет резервным составом.
По словам Льюиса Стила, многие основные футболисты не поехали в Плимут на матч Кубка Англии. Журналист намекнул, что в среду дерби с "Эвертоном" сыграет изменившийся состав.
"Рио Нгумоа был среди тех, кто был на борту рейса из Ливерпуля, а некоторые известные личности остались дома.
В среду на дерби ожидается существенно изменившийся состав", - написал журналист.
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Напомним, что 12 февраля "Ливерпуль" сыграет отложенный матч против "Эвертона" в Английской Премьер-Лиге.
Сегодня "мерсисайдцы" сыграют с "Плимутом Аргайл" в Кубке Англии. Матч состоится в 17:000 по киевскому времени.
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