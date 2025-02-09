  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль против Плимута Таловерова сыграет резервным составом, - журналист DailyMail
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль против Плимута Таловерова сыграет резервным составом, - журналист DailyMail

Англия

Связано это со следующим матчем

Ливерпуль против Плимута Таловерова сыграет резервным составом, - журналист DailyMail

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист DailyMail сообщил, что "Ливерпуль" против "Плимута" Таловерова в матче Кубка Англии сыграет резервным составом.

По словам Льюиса Стила, многие основные футболисты не поехали в Плимут на матч Кубка Англии. Журналист намекнул, что в среду дерби с "Эвертоном" сыграет изменившийся состав.

"Рио Нгумоа был среди тех, кто был на борту рейса из Ливерпуля, а некоторые известные личности остались дома.

В среду на дерби ожидается существенно изменившийся состав", - написал журналист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 12 февраля "Ливерпуль" сыграет отложенный матч против "Эвертона" в Английской Премьер-Лиге.

Сегодня "мерсисайдцы" сыграют с "Плимутом Аргайл" в Кубке Англии. Матч состоится в 17:000 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Мареска рассказал, жалеет ли он об отправке нападающего клуба в аренду
yellow-arrow
Переход Рашфорда в Астон Виллу может повлиять на вызов в сборную Англии
yellow-arrow
Матч с характером. Брайтон – Челси 2:1. Обзор матча и видео голов
Кубок Англии Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lewis Steele
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости