Конкурент Зинченко близок к вызову в сборную Англии

Левый защитник "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли близок к дебютному вызову в сборную Англии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Главный тренер трех львов Томас Тухель вместе со своим тренерским штабом внимательно следит за развитием игрока под руководством Микеля Артеты. Начали внутренние дискуссии о возможном вызове в сборную Англии на предстоящий международный перерыв в марте.

В этом сезоне Льюис-Скелли провел 23 матча во всех турнирах. На его счету один гол и один ассист. Номинально англичанин – центральный полузащитник, однако закрывает позицию левого оборонца. Там, где Артета раньше регулярно использовал Александра Зинченко.

В марте Англия проведет первые два матча квалификации на Чемпионат мира-2026: сыграет против Албании и Латвии в Лондоне.