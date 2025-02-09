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Конкурент Зинченко близок к вызову в сборную Англии
За ним внимательно следит Тухель
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли близок к дебютному вызову в сборную Англии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Главный тренер трех львов Томас Тухель вместе со своим тренерским штабом внимательно следит за развитием игрока под руководством Микеля Артеты. Начали внутренние дискуссии о возможном вызове в сборную Англии на предстоящий международный перерыв в марте.
В этом сезоне Льюис-Скелли провел 23 матча во всех турнирах. На его счету один гол и один ассист. Номинально англичанин – центральный полузащитник, однако закрывает позицию левого оборонца. Там, где Артета раньше регулярно использовал Александра Зинченко.
В марте Англия проведет первые два матча квалификации на Чемпионат мира-2026: сыграет против Албании и Латвии в Лондоне.
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