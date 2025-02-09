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Аутсайдер Чемпионшипа принимает в Кубке Англии лидера АПЛ. Выйдет ли Таловеров с первых минут?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Плимут", в который перешёл Максим Таловеров, в Кубке Англии принимает "Ливерпуль".
Украинский защитник в старте
Your Greens to face Liverpool! ???? pic.twitter.com/D4Sw1i5WFO— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025
"Ливерпуль" сыграет резервным составом, поскольку в среду у "мерсисайдцов" отложенный матч с "Эвертоном".
Team news is IN ???? #EmiratesFACup— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2025
В прошлом раунде Кубка "Плимут" (тогда ещё без Таловерова) выбил "Брентфорд" Егора Ярмолюка. Победный гол представитель Чемпионшипа забил на 82-й минуте.
"Ливерпуль" в прошлом раунде на "Энфилде" победил "Аккрингтон" со счётом 4:0.
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Максим Таловеров уже дебютировал за "Плимут" в матче против "Вест Бромвича" и отыграл полный поединок. Также ему команда отдала статуэтку лучшего игрока матча.
Кубковый поединок начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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