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Помнит свои корни. Тренер Лестера не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии. Видео
Заслужил уважение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Лестера" не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии.
Канал Кубка Англии в соцсети X показал реакцию Рууда Ван Нистелроя на гол "Лестера" в ворота "Манчестер Юнайтед". Пока футболисты "лис" радовались, нидерландский тренер никак не реагировал.
Ruud van Nistelrooy didn't celebrate @LCFC's goal against his former club, @ManUtd ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/Tm3URQsVz4— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
Рууд Ван Нистелрой сыграл 219 матчей за "Манчестер Юнайтед" в своей карьере, в которых забил 150 голов и отдал 29 голевых передач.
Также нидерландец был и.о тренера "Манечестер Юнайтед" после отставки Эрика тен Хага. Нистелрой провёл 4 матча, в трёх из которых победил и в одном сыграл вничью.
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С декабря 2024 года Рууд ван Нистелрой возглавляет "Лестер".
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