Помнит свои корни. Тренер Лестера не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии. Видео

Тренер "Лестера" не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии.

Канал Кубка Англии в соцсети X показал реакцию Рууда Ван Нистелроя на гол "Лестера" в ворота "Манчестер Юнайтед". Пока футболисты "лис" радовались, нидерландский тренер никак не реагировал.

Ruud van Nistelrooy didn't celebrate @LCFC's goal against his former club, @ManUtd ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/Tm3URQsVz4