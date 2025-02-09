Помнит свои корни. Тренер Лестера не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии. Видео

Тренер "Лестера" не праздновал гол своей команды в матче Кубка Англии.

Канал Кубка Англии в соцсети X показал реакцию Рууда Ван Нистелроя на гол "Лестера" в ворота "Манчестер Юнайтед". Пока футболисты "лис" радовались, нидерландский тренер никак не реагировал.

Рууд Ван Нистелрой сыграл 219 матчей за "Манчестер Юнайтед" в своей карьере, в которых забил 150 голов и отдал 29 голевых передач.

Также нидерландец был и.о тренера "Манечестер Юнайтед" после отставки Эрика тен Хага. Нистелрой провёл 4 матча, в трёх из которых победил и в одном сыграл вничью.

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С декабря 2024 года Рууд ван Нистелрой возглавляет "Лестер".