Кубок Англии. Плимут – Ливерпуль 1:0. Таловеров и компания сенсационно выбивают мерсисайдцев

Наверное, Арне Слот слишком рано начал думать о подготовке к мерсисайдскому дерби, которое состоится в среду. Это заставило его пойти на огромные изменения в стартовом составе на кубковый матч против команды с последнего места Чемпионшипа. Из более-менее приближенных к первой команде игроков были разве что Гомес (который травмировался в начале игры), Цимикас, Эллиотт, Диас и Диогу Жота. Все, дальше только молодежь и только хардкор. Стоит ли это считать недооценкой соперника? Вполне возможно.

Максим Таловеров вышел в стартовом составе "Плимута" на эту игру, они только обыграли "Вест Бромвич", в котором украинца признали лучшим игроком матча, а теперь противостояние с лучшей командой Европы. Неплохой такой скачок в уровнях соперников, однако, забегая вперед, мы можем отметить очень качественную игру от Таловерова персонально. Отчаянно и с задором он играл, нередко бурно реагируя на удачные действия в обороне.

Но что по самой игре? Если вы думаете, что мерсисайдцы без устали висели на воротах соперника, то нет. Очень пассивными были их действия. Медленные передачи и без особого движения впереди. Мало остроты в действиях и это вообще не было похоже на тот "Ливерпуль", к которому мы привыкли, однако и в стартовом составе почти не было игроков привычной нам команды, поэтому это не так удивительно. Зато хозяева поля играли достаточно смело, учитывая громкое имя своего соперника. Не боялись они лететь в контратаки, не забивались у собственных ворот и это уже достижение.

На самом деле, в первом тайме "пилигримы" выглядели куда интереснее своих соперников из Марсисайда. У них получалось наносить неплохие удары, хотя некоторые и блокировались оппонентами. Подобного от "красных" мы не видели. А во втором тайме произошло то, чего так боялся Слот и его команда: они пропустили гол.

Пытался Бунду переправить мяч через себя дальше в штрафную, но попал в руку Харви Эллиотту, который действительно высоко поднял ее в том моменте. Пенальти, который уверенно реализовал Харди. И вот "Плимут" неожиданно вышел вперед. Более того, через несколько минут нападающий хозяев мог оформлять дубль и только гениальная игра от Келлехера спасла гостей. Начали закрадываться мысли о том, что сегодня мы увидим сенсацию.

Ближе к концу мерсисайдцы все же ожили и начали невероятно давить на ворота соперника, да и сам "Плимут" уже откровенно забился к собственным воротам и думал лишь о том, как удержать преимущество. Нуньес, Эллиотт, Жота, все они пробивали, пробивали невероятно остро, но все тянул Конор Хазард. Голкипер хозяев является настоящим героем этого матча, никак иначе. На последних секундах компенсированного времени Хазард оформил еще один невероятный сейв после удара головой в упор от гостей. И на этом было все, финальный свисток, который ознаменовал очередное воплощение магии Кубка Англии.

В прошлом раунде "Плимут" прошел "Брентфорд", команду из АПЛ, а теперь они выбивают "Ливерпуль", не просто команду из АПЛ, а едва ли не лучшую команду мира. Конечно, можно долго говорить о том, что играла молодежь, второй состав, основные игроки отдыхали, но какая разница. Таловеров и его партнеры точно не хотят ничего об этом слышать. Они празднуют. А для мерсисайдцев мысли о квадрупл уже завершены, они покидают Кубок Англии.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Хоум Парк" (Плимут)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Плимут" — "Ливерпуль" 1:0

Гол: Харди (53, с пенальти)

"Плимут": Хазард — Таловеров, Катич, Плегесуэло (Палссон, 67) — Соринола, Ренделл (Боатенг, 72), Гьяби, Пухач — Бунду (Тиджиани, 72), Райт — Харди (Обафеми, 81)

"Ливерпуль": Келлехер — Гомес (Мабая, 11 / Нуньес, 58), Куанса, Эндо, Цимикас — Ниони (Годжинс, 76), Макконнелл — Кьеза, Эллиотт, Диас — Жота

Предупреждения: Бунду (69), Соринола (79), Хазард (90), Таловеров (90+8) — Ниони (18), Мабая (43), Эллиотт (52)