Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров?

"Плимут" сыграл в кубковом матче против "Ливерпуля".

Максим Таловеров вышел в стартовом составе. 9 раз выносил мяч со своей штрафной, сделал 2 перехвата и один подкат. Выиграл 2 дуэли на поле и 4 дуэли в воздухе. На его счету один совершённый фол и на нём также сфолили.

Футболист сделал 67% точных передач и получил одну жёлтую карточку.

Оценка по WhoScored – 7,3 балла.

Оценка по SofaScore – 7,4 балла.

"Плимут" выиграл у "Ливерпуля" со счётом 1:0 и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии.