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Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров?

Англия
Обновлено

Шикарный матч выдал

Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Плимут" сыграл в кубковом матче против "Ливерпуля".

Максим Таловеров вышел в стартовом составе. 9 раз выносил мяч со своей штрафной, сделал 2 перехвата и один подкат. Выиграл 2 дуэли на поле и 4 дуэли в воздухе. На его счету один совершённый фол и на нём также сфолили.

Футболист сделал 67% точных передач и получил одну жёлтую карточку.

Оценка по WhoScored – 7,3 балла.

Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров? - изображение 1

Оценка по SofaScore – 7,4 балла.

Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров? - изображение 2

"Плимут" выиграл у "Ливерпуля" со счётом 1:0 и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
09.02.2025 в 19:21
Непогано почав. Якщо буде так далі продовжувати років через два збірна матиме пару основних центрбеків з АПЛ
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
09.02.2025 в 19:21
Непогано почав. Якщо буде так далі продовжувати років через два збірна матиме пару основних центрбеків з АПЛ
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0
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