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Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров?
Шикарный матч выдал
Getty Images / Global Images Ukraine
"Плимут" сыграл в кубковом матче против "Ливерпуля".
Максим Таловеров вышел в стартовом составе. 9 раз выносил мяч со своей штрафной, сделал 2 перехвата и один подкат. Выиграл 2 дуэли на поле и 4 дуэли в воздухе. На его счету один совершённый фол и на нём также сфолили.
Футболист сделал 67% точных передач и получил одну жёлтую карточку.
Оценка по WhoScored – 7,3 балла.
Оценка по SofaScore – 7,4 балла.
"Плимут" выиграл у "Ливерпуля" со счётом 1:0 и прошёл в 1/8 финала Кубка Англии.
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