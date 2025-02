Впервые за семь лет лидер АПЛ вылетел из Кубка Англии от представителя низшего дивизиона

В матче 1/16 Кубка Англии "Плимут Аргайл" дома обыграл "Ливерпуль" с минимальным счетом 1:0.

Как сообщает Opta, впервые за семь лет лидер АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды, играющей в низшем дивизионе.

В последний раз такая неудача постигла "Манчестер Сити" в 2018 году. "Горожане" тогда также уступили в гостях со счетом 0:1, однако на стадии 1/8 финала.

Еще две команды-лидеры АПЛ переживали такой опыт: "Челси" против "Брентфорда" в 2015 и "Лидс" против "Кардиффа" в 2002.

1 - Table-topping Premier League teams to lose in the FA Cup against sides from outside the top-flight:



2002 Leeds vs Cardiff

2015 Chelsea vs Bradford

2018 Man City vs Wigan

2025 Liverpool vs Plymouth



