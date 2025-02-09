Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля подвёл итоги матча с Плимутом: У нас был не очень хороший день
Нидерландский менеджер прокомментировал матч Кубка Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слота подвёл итоги матча Кубка Англии с "Плимутом".
Коуч заявил, что "Плимут" заслужил похвалу и победу за свою игру.
"Отличная игра "Плимута", хороший план на игру. Они заслуживают всей похвалы за свою игру сегодня, а у нас был не очень хороший день. И вот такой результат – это следствие.
Не думаю, что могу сказать, что парни не боролись, потому что это была борьба в течение 100 минут, что-то около того. Думаю, что обе команды почти не создали ни одного момента, а затем игра решается пенальти, который был назначен правильно, потому что он [Эллиот] держал руки над головой.
В такой игре, где у двух команд почти нет шансов, почти нет возможностей найти хоть какие-то возможности, всё зависит от одного момента, и этот момент был за нами. И, как я уже сказал, они заслужили это, потому что они сыграли действительно хорошую игру", - сказал Арне Слот.
Нидерландский специалист разочарован, что "Ливерпуль" вылетел на ранней стадии.
"Это ранит всех, кто связан с "Ливерпулем" - болельщиков, меня, игроков. Мы все хотели оставаться в этом соревновании как можно дольше, и если вы выбываете во [второй] возможной игре, это неудача", - добавил Слот.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" проиграл "Плимуту" и вылетел из розыгрыша Кубка Англии.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Шахтер – Зимбру 3:0. Уверенная победа украинцев
- Шахтер – Зимбру Кишинев: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Чисора вызвал на бой Усика
- Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены