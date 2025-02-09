Тренер Ливерпуля подвёл итоги матча с Плимутом: У нас был не очень хороший день

Тренер "Ливерпуля" Арне Слота подвёл итоги матча Кубка Англии с "Плимутом".

Коуч заявил, что "Плимут" заслужил похвалу и победу за свою игру.

"Отличная игра "Плимута", хороший план на игру. Они заслуживают всей похвалы за свою игру сегодня, а у нас был не очень хороший день. И вот такой результат – это следствие.

Не думаю, что могу сказать, что парни не боролись, потому что это была борьба в течение 100 минут, что-то около того. Думаю, что обе команды почти не создали ни одного момента, а затем игра решается пенальти, который был назначен правильно, потому что он [Эллиот] держал руки над головой.

В такой игре, где у двух команд почти нет шансов, почти нет возможностей найти хоть какие-то возможности, всё зависит от одного момента, и этот момент был за нами. И, как я уже сказал, они заслужили это, потому что они сыграли действительно хорошую игру", - сказал Арне Слот.