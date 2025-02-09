Сенсация с участием украинца. Плимут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча

На стадии 1/16 финала Кубка Англии произошла сенсация: "Ливерпуль" вылетел от команды, которая находится на последнем месте Чемпионшипа. “Плимут Аргайл”, за который все 90 минут провел украинский центральный защитник Максим Таловеров, не пропустил и сумел забить с пенальти против текущего лидера АПЛ.

Кубок Англии, четвертый раунд

"Плимут Аргайл" – "Ливерпуль" 1:0

Гол: Харди 53 (пен.)