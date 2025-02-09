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Сенсация с участием украинца. Плимут – Ливерпуль 1:0. Видео гола и обзор матча
Лидер АПЛ покидает Кубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии 1/16 финала Кубка Англии произошла сенсация: "Ливерпуль" вылетел от команды, которая находится на последнем месте Чемпионшипа. “Плимут Аргайл”, за который все 90 минут провел украинский центральный защитник Максим Таловеров, не пропустил и сумел забить с пенальти против текущего лидера АПЛ.
Кубок Англии, четвертый раунд
"Плимут Аргайл" – "Ливерпуль" 1:0
Гол: Харди 53 (пен.)
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