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Кубок Англии. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1. Второй вылет лондонцев за четыре дня
Только новичок в конце матча забил гол престижа
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/16 финала
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
6 февраля "Тоттенхэм" вылетел от "Ливерпуля" из Кубка лиги. Прошло всего три дня, и “шпоры” покинули еще и Кубок Англии. В этот раз на пути побитой травмами команды Постекоглу стала "Астон Вилла". У бирмингемцев тоже есть определенные проблемы, но они были куда свежее.
Уже на первой минуте "львы" это подтвердили. Довольно пассивная игра "Тоттенхэма" в защите стала причиной того, что у Джейкоба Рэмзи был шанс расстрелять ворота лондонцев. Удар оказался неудобным для голкипера "шпор" Кински. Он мяча коснулся, но выстрел не парировал.
This @AVFCOfficial duo ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/hxlTTqAh3r— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025
"Тоттенхэм" очень единичными моментами владел мячом на чужой половине поля. "Вилла" преобладала во всем. И воплощала эту доминацию в моменты. На 16 минуте Кински выполнил сейв после удара Бэйли, а Тилеманс из пределов штрафной пробил совсем рядом со штангой. В обоих моментах игроки наносили выстрелы после сольных проходов. Сегодня защитники "шпор" вместо подкатов встречали соперников хлебом и солью. Красной дорожки или вышитого рушника не хватало.
В середине тайма "Тоттенхэм" нашел свой момент благодаря резкой контратаке. Это был безумный момент. Мур прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Сона. Кореец был совершенно один, но Мартинес его удар в одно касание парировал. Это было эффектно, но только со стороны аргентинца.
A fantastic save from Emi Martínez to deny Son Heung-min ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/ThR2SAPK0S— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025
Еще минимум трижды спасал гостей Кински, Рэмзи однажды попал в штангу. Ворота "Тоттенхэма" буквально расстреливали. И на 64 минуте это привело к голу. После очередной пассивной игры в обороне от лондонцев вышло забить у Моргана Роджерса. Он выиграл подбор и к ассисту прибавил еще и гол.
При счете 2:0 Эмери выпустил на поле зимних новичков команды Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Англичанин ничем сильно не запомнился, а испанец создал момент для Роджерса. Лишь неточность помешала Моргану оформить дубль – мяч пролетел рядом с девяткой.
У "Виллы" были еще моменты довести счет до разгромного, но к концу встречи и "Тоттенхэм" начал создавать. Шанс имел Порро, но с его выстрелом справился Мартинес. А на 90+1 минуте зимний новичок "шпор" Матис Тель оформил дебютный гол за лондонцев. После навеса Кулусевского француз в касание пробил в правый угол.
Очень много раз сегодня простила "Астон Вилла" соперника. Если бы все-таки "Тоттенхэм" прошел дальше, то "Вилла" проиграла бы просто сама себе. Все же гости создали два убийственных шанса сегодня. Этого иногда достаточно для победы. Однако результат на табло: "львы" все-таки комфортно победили кризисную команду Постекоглу.
"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Джейкоб Рэмзи 1, Морган Роджерс 64 – Матис Тель 90+1
"Астон Вилла": Э. Мартинес – Гарсия, Конса (Богарде 27), Камара, Динь (Матсен 66) – Макгинн, Тилеманс – Бэйли (Асенсио 66), Роджерс, Рэмзи – Мален (Рашфорд 66)
"Тоттенхэм": Кински – Порро, Данзо, Грей, Спенс – Бергвалль, Бентанкур (Сарр 72) – Мур (Биссума 46), Кулусевский, Сон – М. Тель
Предупреждения: Бентанкур 60, Бергвалль 62, Порро 80
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