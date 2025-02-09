Кубок Англии. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1. Второй вылет лондонцев за четыре дня

Кубок Англии, 1/16 финала

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

6 февраля "Тоттенхэм" вылетел от "Ливерпуля" из Кубка лиги. Прошло всего три дня, и “шпоры” покинули еще и Кубок Англии. В этот раз на пути побитой травмами команды Постекоглу стала "Астон Вилла". У бирмингемцев тоже есть определенные проблемы, но они были куда свежее.

Уже на первой минуте "львы" это подтвердили. Довольно пассивная игра "Тоттенхэма" в защите стала причиной того, что у Джейкоба Рэмзи был шанс расстрелять ворота лондонцев. Удар оказался неудобным для голкипера "шпор" Кински. Он мяча коснулся, но выстрел не парировал.

"Тоттенхэм" очень единичными моментами владел мячом на чужой половине поля. "Вилла" преобладала во всем. И воплощала эту доминацию в моменты. На 16 минуте Кински выполнил сейв после удара Бэйли, а Тилеманс из пределов штрафной пробил совсем рядом со штангой. В обоих моментах игроки наносили выстрелы после сольных проходов. Сегодня защитники "шпор" вместо подкатов встречали соперников хлебом и солью. Красной дорожки или вышитого рушника не хватало.

В середине тайма "Тоттенхэм" нашел свой момент благодаря резкой контратаке. Это был безумный момент. Мур прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Сона. Кореец был совершенно один, но Мартинес его удар в одно касание парировал. Это было эффектно, но только со стороны аргентинца.

A fantastic save from Emi Martínez to deny Son Heung-min ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/ThR2SAPK0S — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

Еще минимум трижды спасал гостей Кински, Рэмзи однажды попал в штангу. Ворота "Тоттенхэма" буквально расстреливали. И на 64 минуте это привело к голу. После очередной пассивной игры в обороне от лондонцев вышло забить у Моргана Роджерса. Он выиграл подбор и к ассисту прибавил еще и гол.

При счете 2:0 Эмери выпустил на поле зимних новичков команды Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Англичанин ничем сильно не запомнился, а испанец создал момент для Роджерса. Лишь неточность помешала Моргану оформить дубль – мяч пролетел рядом с девяткой.

У "Виллы" были еще моменты довести счет до разгромного, но к концу встречи и "Тоттенхэм" начал создавать. Шанс имел Порро, но с его выстрелом справился Мартинес. А на 90+1 минуте зимний новичок "шпор" Матис Тель оформил дебютный гол за лондонцев. После навеса Кулусевского француз в касание пробил в правый угол.

Очень много раз сегодня простила "Астон Вилла" соперника. Если бы все-таки "Тоттенхэм" прошел дальше, то "Вилла" проиграла бы просто сама себе. Все же гости создали два убийственных шанса сегодня. Этого иногда достаточно для победы. Однако результат на табло: "львы" все-таки комфортно победили кризисную команду Постекоглу.

"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Джейкоб Рэмзи 1, Морган Роджерс 64 – Матис Тель 90+1

"Астон Вилла": Э. Мартинес – Гарсия, Конса (Богарде 27), Камара, Динь (Матсен 66) – Макгинн, Тилеманс – Бэйли (Асенсио 66), Роджерс, Рэмзи – Мален (Рашфорд 66)

"Тоттенхэм": Кински – Порро, Данзо, Грей, Спенс – Бергвалль, Бентанкур (Сарр 72) – Мур (Биссума 46), Кулусевский, Сон – М. Тель

Предупреждения: Бентанкур 60, Бергвалль 62, Порро 80