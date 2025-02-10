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Восемнадцатилетний полузащитник Арсенала может дебютировать за сборную Англии
Увидим его в марте?
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли может дебютировать за сборную Англии в этом году, сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, главный тренер английской команды Томас Тухель заинтересован в вызове в сборную в марте полузащитника "Арсенала", 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли.
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Главному тренеру "трех львов" очень нравится прогресс игрока под руководством Микеля Артеты.
Напомним, в марте сборная Англии сыграет против Албании и Латвии.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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