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Восемнадцатилетний полузащитник Арсенала может дебютировать за сборную Англии

Англия

Увидим его в марте?

Восемнадцатилетний полузащитник Арсенала может дебютировать за сборную Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли может дебютировать за сборную Англии в этом году, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, главный тренер английской команды Томас Тухель заинтересован в вызове в сборную в марте полузащитника "Арсенала", 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли.

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Главному тренеру "трех львов" очень нравится прогресс игрока под руководством Микеля Артеты.

Напомним, в марте сборная Англии сыграет против Албании и Латвии.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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