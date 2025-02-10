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Унаи Эмери о 2:1 с Тоттенхэмом: Играли уверенно и самобытно
Доволен как играли вилланы
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Астон Вилла" в рамках 4-го раунда Кубка Англии выиграла у "Тоттенхэма" со счетом 2:1.
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал проход в 5-й раунд Кубка Англии.
"Я очень рад. Фантастический матч против очень хорошей команды, мы сыграли действительно хорошо. Через долгое время мы вышли в пятый раунд Кубка Англии. Я знаю, как много это соревнование означает для наших болельщиков и для нас самих, и я рад за них. Наша игра более-менее отвечала нашему плану. Мы доминировали и играли".
Также Эмери высказался по поводу игроков:
"До конца сезона нам потребуются игроки в хорошей физической форме. В ближайшие несколько недель некоторые футболисты вернутся. У нас также есть такие игроки, как Дониелл Мален, Андрес Гарсия, Марко Асенсио и Маркус Рашфорд – надеюсь, мы сможем построить команду с такой структурой, которую хотим создать".
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