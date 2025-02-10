Ливерпуль готовится сделать летом реконструкцию атаки

По информации Anfield Watch, ожидается, что Дарвин Нуньес и Луис Диас покинут клуб, также уйти может Диогу Жота.

В январе Нуньесом интересовались клубы из Саудовской Аравии, но продать посреди сезона его были готовы только за 85 миллионов фунтов. Саудовцы в итоге отказались увеличивать предложение, но в "Ливерпуле" уверены, что они вернутся летом.

Также предполагается, что и у Диаса есть поклонники в Саудовской Аравии, которые могут прийти за ним с щедрым предложением.

Диогу Жота разочаровывает клуб частыми травмами — в АПЛ он вышел в старте всего 7 раз в этом сезоне. Его уход наименее вероятный из всех троих, но, опять же, если это будет очень привлекательное предложение, то всё возможно. Игроком интересуется "Арсенал" и зарубежные клубы.

Федерико Кьеза не находится в числе игроков, которых будут активно пытаться продать, но если какой-то клуб будет готов заплатить большие деньги – он тоже может покинуть команду.

Напомним, что после 24-го тура "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея 56 очков и матч в запасе.