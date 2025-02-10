Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Тоттенхэма - о завершении участие в Кубке Англии: Возможность перезагрузиться
Ищет плюсы в проигрыше
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилли" со счетом 2:1, из-за этого подопечные Энджи Постекоглу вылетели из Кубка Англии. Главный тренер "шпор" прокомментировал вылет.
"На самом деле ничего не меняется. У нас теперь будет несколько недель без игр посреди недели. Эта команда проделала невероятную работу за последние два с половиной месяца. Не могу не похвалить игроков – они играли по два раза в неделю с ноября. Теперь у них будет возможность перезагрузиться и мощно завершить сезон.
Еврокубки для нас еще очень важны, мы на хорошей позиции и надеемся вернуть некоторых игроков в ближайшие две недели. Возвращение игроков нам очень поможет. Сегодня у нас не было 11 игроков основы. Если убрать такое количество футболистов из любого состава хотя бы на один матч, команда испытывает трудности, а мы справимся с этим уже два с половиной месяца.
Ребята выходят на поле и выкладываются по полной. Было бы гораздо лучше, если бы у них была поддержка", – сказал Постекоглу.
Популярное сейчас
- Плимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля
- Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан
- Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...
- Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии против Лейтона: Думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола