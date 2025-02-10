Главный тренер Тоттенхэма - о завершении участие в Кубке Англии: Возможность перезагрузиться

Вчера "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилли" со счетом 2:1, из-за этого подопечные Энджи Постекоглу вылетели из Кубка Англии. Главный тренер "шпор" прокомментировал вылет.

"На самом деле ничего не меняется. У нас теперь будет несколько недель без игр посреди недели. Эта команда проделала невероятную работу за последние два с половиной месяца. Не могу не похвалить игроков – они играли по два раза в неделю с ноября. Теперь у них будет возможность перезагрузиться и мощно завершить сезон.

Еврокубки для нас еще очень важны, мы на хорошей позиции и надеемся вернуть некоторых игроков в ближайшие две недели. Возвращение игроков нам очень поможет. Сегодня у нас не было 11 игроков основы. Если убрать такое количество футболистов из любого состава хотя бы на один матч, команда испытывает трудности, а мы справимся с этим уже два с половиной месяца.

Ребята выходят на поле и выкладываются по полной. Было бы гораздо лучше, если бы у них была поддержка", – сказал Постекоглу.