Легенда Манчестер Юнайтед верит в Рубена Аморима

Бывший вингер "Ман Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что Аморим является достаточно хорошим тренером. Валлиец также предполагает, что постоянные ошибки, сделанные клубом в течение длительного периода, потребуют времени на исправление.

"Сейчас мы находимся в плохом положении, но мне очень нравится менеджер. Если дать Амориму время, то он сделает клуб успешным.

Как и в любом другом бизнесе, нужно принимать правильные решения в рекрутинге, но в последние десять лет мы не делали этого. Мы принимали одно плохое решение за другим. Теперь вопрос в том, получит ли Рубен игроков, которые ему нужны, поддержку, которая ему необходима, и время", - говорит Гиггз.