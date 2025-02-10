Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Манчестер Юнайтед верит в Рубена Аморима
Но нужно время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Ман Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что Аморим является достаточно хорошим тренером. Валлиец также предполагает, что постоянные ошибки, сделанные клубом в течение длительного периода, потребуют времени на исправление.
"Сейчас мы находимся в плохом положении, но мне очень нравится менеджер. Если дать Амориму время, то он сделает клуб успешным.
Как и в любом другом бизнесе, нужно принимать правильные решения в рекрутинге, но в последние десять лет мы не делали этого. Мы принимали одно плохое решение за другим. Теперь вопрос в том, получит ли Рубен игроков, которые ему нужны, поддержку, которая ему необходима, и время", - говорит Гиггз.
Напомним, что после 24-го тура "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, пропустив 34 гола.
Популярное сейчас
- Плимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля
- Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан
- Экс-хавбек Вереса присоединился к одному из претендентов на выход в УПЛ
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола