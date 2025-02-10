  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легенда Манчестер Юнайтед верит в Рубена Аморима
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Манчестер Юнайтед верит в Рубена Аморима

Англия

Но нужно время

Легенда Манчестер Юнайтед верит в Рубена Аморима

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер "Ман Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что Аморим является достаточно хорошим тренером. Валлиец также предполагает, что постоянные ошибки, сделанные клубом в течение длительного периода, потребуют времени на исправление.

"Сейчас мы находимся в плохом положении, но мне очень нравится менеджер. Если дать Амориму время, то он сделает клуб успешным.

Как и в любом другом бизнесе, нужно принимать правильные решения в рекрутинге, но в последние десять лет мы не делали этого. Мы принимали одно плохое решение за другим. Теперь вопрос в том, получит ли Рубен игроков, которые ему нужны, поддержку, которая ему необходима, и время", - говорит Гиггз.

Напомним, что после 24-го тура "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, пропустив 34 гола.

Читайте такжеКубок Англии. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Еле вырванная победа против аутсайдераЧитайте такжеАморим высказался о трансферной политике МЮЧитайте такжеЭкс-защитник Манчестер Юнайтед: Аморим сделал хуже, чем было при Тен Хаге
По теме
yellow-arrow
МЮ хочет подписать полузащитника Астон Виллы, выступающего в Ювентусе
yellow-arrow
Лидер Арсенала может вернуться в состав на ближайший матч
yellow-arrow
Атлетико интересуется лидером Кристал Пэлас
Райан Гиггз Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости