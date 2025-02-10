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Лидер Арсенала может вернуться в состав на ближайший матч

Англия

Но Артета не будет рисковать без надобности

Лидер Арсенала может вернуться в состав на ближайший матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сейчас "Арсенал" находится в Дубае в рамках зимней паузы в сезоне. Команда вернется в Лондон во вторник, готовясь к матчу Премьер-лиги против "Лестера" в субботу.

Одним из самых заметных игроков в составе, отправившемся на сборы на Ближний Восток, является правый защитник Бен Уайт, который не выходил на поле с 10 ноября.

27-летний универсальный защитник перенес операцию на колене после того, как несколько недель играл через боль. Изначально опасались, что он пропустит пять-шесть месяцев, но после трех месяцев восстановления он уже близок к возвращению.

На позиции фулбека у Микеля Артеты есть широкий выбор: Риккардо Калафиори, Юрриен Тимбер, Майлз Льюис-Скелли, Александр Зинченко и Киран Тирни. Поэтому менеджер "Арсенала" не будет рисковать, но надеется включить Уайта в заявку на матч против "Лестера".

Добавим, что в этом сезоне Уайт сыграл 12 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, отдав 1 ассист.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
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