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МЮ хочет подписать полузащитника Астон Виллы, выступающего в Ювентусе

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Хотят сделать рокировку

МЮ хочет подписать полузащитника Астон Виллы, выступающего в Ювентусе

Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий

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"Манчестер Юнайтед" следит за выступающим в "Ювентусе" полузащитником "Астон Виллы" Дугласом Луисом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" не перестал следить за Дугласом Луисом. Отмечается, что "МЮ" рассматривает возможность подписать Дугласа через обмен с форвардом Джошуа Зиркзе, который сейчас играет за "красных дьяволов".

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Напомним, бразильский полузащитник Луис Дуглас сыграл в 14 матчах в Серии А, Зиркзе в АПЛ забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 24 играх.

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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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