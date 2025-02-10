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МЮ хочет подписать полузащитника Астон Виллы, выступающего в Ювентусе
Хотят сделать рокировку
Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий
"Манчестер Юнайтед" следит за выступающим в "Ювентусе" полузащитником "Астон Виллы" Дугласом Луисом. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" не перестал следить за Дугласом Луисом. Отмечается, что "МЮ" рассматривает возможность подписать Дугласа через обмен с форвардом Джошуа Зиркзе, который сейчас играет за "красных дьяволов".
Напомним, бразильский полузащитник Луис Дуглас сыграл в 14 матчах в Серии А, Зиркзе в АПЛ забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 24 играх.
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