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Команда с АПЛ возглавила список в рейтингу команд, которые заработали больше всего на продаже игроков
В ТОП 20 команды из УПЛ не попали
Getty Images/Global Images Ukraine
Transfermarkt опубликовал список команд, заработавших больше денежных средств на продаже игроков за 10 лет.
Список возглавила английская команда "Челси". Они за десять лет заработали 1,3 млрд. евро, на втором месте оказался лидер португальской лиги "Бенфика" – 1,27 млрд евро. На третьем месте расположился "Монако" – 1,14 млрд евро.
Список закрывают три клуба: мадридский "Реал" – 731 млн евро, "Спортинг" – 722 млн евро и "Ренн" – 676 млн евро.
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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