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Изгнанник Манчестер Юнайтед отреагировал на дебют Рашфорда в Астон Вилле

Англия

Одно слово спровоцировало бурную реакцию и обсуждение в соцсетях

Изгнанник Манчестер Юнайтед отреагировал на дебют Рашфорда в Астон Вилле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Изгнанник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо, ныне играющий в "Челси", отреагировал на дебют Маркуса Рашфорда за "Астон Виллу", отправив своему соотечественнику красноречивый месседж, который понравился не всем.

Под последним постом Рашфорда в Инстаграм Санчо написал "freedom" (свобода), вероятно, намекая на проблемные несколько недель для его бывшего одноклубника, когда он находился вне заявки "МЮ" в большинстве игр.

Изгнанник Манчестер Юнайтед отреагировал на дебют Рашфорда в Астон Вилле - изображение 1

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Заметим, что 27-летний Маркус Рашфорд пропустил 12 последних матчей "красных дьяволов", не всегда попадая в заявку своей команды на игру. В конце зимнего трансферного окна он присоединился к "Астон Вилле" на правах полугодовой аренды. Похожий сценарий в первой половине прошлого сезона случился и с Санчо, что привело к дальнейшим арендам в дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Челси".

В матче четвертого рауда Кубка Англии между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" (2:1) Рашфорд дебютировал в составе "вилланов", проведя 25 минут на поле во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Джейдон Санчо
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Опубликовал: Андрей Журба
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