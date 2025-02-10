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Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звезды Барселоны

Англия

Руководство красных дьяволов ищет тех, кто будет давать нужный результат

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звезды Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного футболиста "Барселоны".

Как сообщает издание El Nacional, руководство "Манчестер Юнайтед" готовится потратить около 40 миллионов евро, чтобы оформить трансфер левого защитника "сине-гранатовых" Алехандро Бальде.

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Считается, что 21-летний испанец может стать идеальным усилением для проекта Рубена Аморима, который очень высоко оценивает его талант, скорость, атакующие навыки и надежную игру в защите. Несмотря на это, Ханси Флику также импонирует фигура Бальде в "Барселоне", однако предложение в 40 миллионов евро может все изменить, ведь с финансовой точки зрения это улучшит состояние "блаугранас" и позволит им подписать летом тех игроков, в которых они нуждаются больше всего.

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Добавим, что в текущем сезоне Алехандро Бальде провел 31 матч во всех турнирах за "Барселону", забив один гол и отдав 6 результативных передач. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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