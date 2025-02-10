Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звезды Барселоны
Руководство красных дьяволов ищет тех, кто будет давать нужный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного футболиста "Барселоны".
Как сообщает издание El Nacional, руководство "Манчестер Юнайтед" готовится потратить около 40 миллионов евро, чтобы оформить трансфер левого защитника "сине-гранатовых" Алехандро Бальде.
Считается, что 21-летний испанец может стать идеальным усилением для проекта Рубена Аморима, который очень высоко оценивает его талант, скорость, атакующие навыки и надежную игру в защите. Несмотря на это, Ханси Флику также импонирует фигура Бальде в "Барселоне", однако предложение в 40 миллионов евро может все изменить, ведь с финансовой точки зрения это улучшит состояние "блаугранас" и позволит им подписать летом тех игроков, в которых они нуждаются больше всего.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в текущем сезоне Алехандро Бальде провел 31 матч во всех турнирах за "Барселону", забив один гол и отдав 6 результативных передач. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
- Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
- Плимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля
- Пеп Гвардиола после матча Кубка Англии против Лейтона: Думаю, Нико сразу понял, что такое Премьер-лига
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи