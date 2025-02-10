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Нападающий Ман Сити признается, что 2024 год был самым тяжелым в его жизни

Англия

Исключение из сборной и целый год без голов за "Сити"

Нападающий Ман Сити признается, что 2024 год был самым тяжелым в его жизни

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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29-летний вингер "Ман Сити" Джек Грилиш искренне говорит о своем состоянии после тяжелого прошлого года.

"Прошлый год был странным: родилась моя дочь, но, кроме этого, он был одним из самых тяжелых в моей жизни по многим причинам, как на поле, так и вне его.

Но сейчас новый год, свежий старт, и надеюсь, что смогу прибавить. В последних нескольких матчах я стараюсь больше участвовать в голах и ассистах команды. Хочу играть больше, найти свой ритм - так, как это было несколько лет назад, когда выходил на поле регулярно.

Иногда мне трудно входить в игру, когда не имею постоянной игровой практики. Надеюсь, что смогу хорошо работать на тренировках и получать больше игрового время", - говорит Грилиш.

Добавим, что в этом сезоне Джек Грилиш забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Алексей Полищук
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