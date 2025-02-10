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Нападающий Ман Сити признается, что 2024 год был самым тяжелым в его жизни
Исключение из сборной и целый год без голов за "Сити"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29-летний вингер "Ман Сити" Джек Грилиш искренне говорит о своем состоянии после тяжелого прошлого года.
"Прошлый год был странным: родилась моя дочь, но, кроме этого, он был одним из самых тяжелых в моей жизни по многим причинам, как на поле, так и вне его.
Но сейчас новый год, свежий старт, и надеюсь, что смогу прибавить. В последних нескольких матчах я стараюсь больше участвовать в голах и ассистах команды. Хочу играть больше, найти свой ритм - так, как это было несколько лет назад, когда выходил на поле регулярно.
Иногда мне трудно входить в игру, когда не имею постоянной игровой практики. Надеюсь, что смогу хорошо работать на тренировках и получать больше игрового время", - говорит Грилиш.
Добавим, что в этом сезоне Джек Грилиш забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах.
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