El Nacional: Топ клуби Испании, Германии и Италии заинтересованные в защитнике Ливерпуля

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, у которого заканчивается контракт с английским клубом летом 2025 года, может сменить чемпионат.

Как отмечает издание, 33-летним защитником интересуются команды из чемпионатов Испании, Италии и Германии. Отмечается, что ван Дейк не комментирует вопрос продления контракта с мерсисайдцами или возможного перехода в другую лигу.

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За этот сезон капитан "Ливерпуля" сыграл в 23 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

