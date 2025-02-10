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El Nacional: Топ клуби Испании, Германии и Италии заинтересованные в защитнике Ливерпуля
Ливерпуль не спешит продлевать контракт Ван Дейку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, у которого заканчивается контракт с английским клубом летом 2025 года, может сменить чемпионат.
Как отмечает издание, 33-летним защитником интересуются команды из чемпионатов Испании, Италии и Германии. Отмечается, что ван Дейк не комментирует вопрос продления контракта с мерсисайдцами или возможного перехода в другую лигу.
За этот сезон капитан "Ливерпуля" сыграл в 23 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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