Один из турецких топ-клубов хочет видеть в команде испанского фулбека Тоттенхэма

Один из турецких топ-клубов стремится подписать крайнего защитника лондонского "Тоттенхэма".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, стамбульский "Бешикташ" продолжает переговоры с руководством "шпор" о подписании 28-летнего Серхио Регилона. Испанец не является важным футболистом в команде Анге Постекоглу и пропустил большинство матчей "Тоттенхэма" с начала сезона.

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Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона. Напомним, что "Тоттенхэм" подписал Серхио Регилона за 30 миллионов евро из мадридского "Реала" в сентябре 2020 года. С тех пор игрок сборной Испании неоднократно играл в аренде за различные европейские клубы: мадридский "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Брентфорд".

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В этом сезоне Серхио Регилон принял участие в 5 матчах в составе "Тоттенхэма" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.