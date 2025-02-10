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Фабрицио Романо: Челси добавил в шорт-лист полузащитника Спортинга
Сейчас играет в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" продолжает следить за португальским полузащитником "Лас-Пальмаса" Дарио Эссуго.
По имеющейся информации, Дарио Эссуго вошел в шорт-лист "пенсионеров" на трансферное зимнее окно 2025 года.
На текущий момент 19-летний португалец выступает за "Лас-Пальмас" в рамках аренды, его контракт рассчитан до лета 2025 года, после чего он вернется в "Спортинг".
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За это время в чемпионате Испании Эссуго забил 1 гол и принял участие в 14 матчах.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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