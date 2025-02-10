Полузащитник Манчестер Юнайтед может отправиться в Бразилию

Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, "Фламенго" изучает возможность трансфера Каземиро.

Известно, что "Манчестер Юнайтед" готов отдать игрока в аренду и покрыть большую часть его зарплаты. Фелипе Луис, возглавляющий "Фламенго", хотел бы видеть Каземиро в своей команде. Бразильское трансферное окно закрывается 28 февраля.

Добавим, что в этом сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча за "Ман Юнайтед" во всех турнирах, забив 3 гола.