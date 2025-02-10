Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Юнайтед может отправиться в Бразилию
Тренер "Фламенго" одобряет возможный переход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает бразильский журналист Жорже Никола, "Фламенго" изучает возможность трансфера Каземиро.
Известно, что "Манчестер Юнайтед" готов отдать игрока в аренду и покрыть большую часть его зарплаты. Фелипе Луис, возглавляющий "Фламенго", хотел бы видеть Каземиро в своей команде. Бразильское трансферное окно закрывается 28 февраля.
Добавим, что в этом сезоне 32-летний полузащитник провел 24 матча за "Ман Юнайтед" во всех турнирах, забив 3 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bolavip Brasil
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Кубок Англии. Плимут – Ливерпуль 1:0. Таловеров и компания сенсационно выбивают мерсисайдцев
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000