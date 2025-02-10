Гвардиола - о грядущем матче ЛЧ: Я знаю, как мы хотим играть

Завтра состоится матч Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сыграет против "Реал Мадрида".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в ЛЧ.

"Если мы победим "Реал Мадрид", это будет большим стимулом на оставшуюся часть сезона. Я знаю, как мы хотим играть... Я знаю, что они с нетерпением ждут завтрашней игры".