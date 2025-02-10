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Гвардиола - о грядущем матче ЛЧ: Я знаю, как мы хотим играть
Фабрицио Романо процитировал тренера Сити
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра состоится матч Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сыграет против "Реал Мадрида".
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в ЛЧ.
"Если мы победим "Реал Мадрид", это будет большим стимулом на оставшуюся часть сезона. Я знаю, как мы хотим играть... Я знаю, что они с нетерпением ждут завтрашней игры".
Напомним, что следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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