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Гвардиола - о грядущем матче ЛЧ: Я знаю, как мы хотим играть

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Фабрицио Романо процитировал тренера Сити

Гвардиола - о грядущем матче ЛЧ: Я знаю, как мы хотим играть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра состоится матч Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" сыграет против "Реал Мадрида".

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в ЛЧ.

"Если мы победим "Реал Мадрид", это будет большим стимулом на оставшуюся часть сезона. Я знаю, как мы хотим играть... Я знаю, что они с нетерпением ждут завтрашней игры".

Напомним, что следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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