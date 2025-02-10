Челси подписал 16-летнего талантливого казаха

Лондонский "Челси" подписал 16-летнего талантливого форварда "Кайрата".

Казахстанский "Кайрат" в своих соцсетях официально объявил об уходе Дастана Сатпаева, который будет играть за лондонский "Челси". 16-летний нападающий присоединится к "синим" летом 2026 года после достижения совершеннолетия. До этого времени он будет оставаться в системе родного клуба.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера Дастана Сатпаева составит около 4 миллионов евро. Этот переход станет самым дорогим в истории казахстанского футбола.

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Добавим, что в мае прошлого года, в 15-летнем возрасте, Сатпаев стал самым молодым дебютантом в истории "Кайрата".