Челси в поисках себя: миллиарды, ошибки и трансферный хаос

Спад "Челси" в середине сезона не вызвал особого беспокойства у болельщиков. Даже несмотря на весьма успешный старт, когда команда почти забралась на вершину турнирной таблицы АПЛ, мало кто верил, что Мареска сумеет там удержаться. В последние годы конкуренция в Англии выросла до небывалых высот, и сейчас приходится выкладываться даже в матчах с последней тройкой АПЛ. Но, как сказал главный тренер, чемпионской гонки нет, и "Челси" в ней не участвует.

"Челси" потерял очки там, где должен был уверенно побеждать. Чего только стоит серия без побед из четырех матчей, где соперниками были "Кристал Пэлас", "Ипсвич", "Фулхэм" и "Эвертон". В этих встречах можно было смело заполучить 9-10 очков, но "Челси" сумел порадовать лишь двумя. И нельзя сказать, что сейчас жизнь прямо наладилась. Да, стало немного лучше, но из кубка подопечные Марески уже вылетели. И не стоит занижать заслуги "Брайтона", рассказывая о том, какой это позор. Послушав главного тренера, складывается впечатление, что "Челси" вылетел от "Плимута", а не "Ливерпуль".

Сейчас команда продолжает балансировать на грани четвертого места в АПЛ, и здесь важно контролировать тот самый баланс, так как конкуренция невероятная. Потенциально еще три команды участвуют в гонке за зону Лиги чемпионов, и в любой момент ситуация может измениться, как это уже было.

Неудачная трансферная политика

Нет сомнений, что "Челси" пожинает плоды своей неудачной трансферной политики, продолжающейся с момента прихода Боэли. И проблема здесь не только в миллиардере — есть еще и совладелец, который вносит свои видения, и не всегда они совпадают с Тоддом. Так было, например, при увольнении Почеттино. Мажоритарный владелец клуба принес отчет на 18 страниц с аргументами, почему стоит уволить аргентинца. И это при том, что Боэли все устраивало, как и многих болельщиков, ведь Маурисио только нашел игру, появился рисунок на поле — и снова смена тренера.

Теперь окунемся в мир трансферов и посмотрим, что же там творилось у "Челси". Напомню, что "синие" — лидеры по тратам за последние годы и вбухали в состав более 1,6 млрд евро с сезона 2020/2021. В основном это были игроки, за которых платили в несколько раз больше, чем они стоят на самом деле. Но несмотря на все это безумие, был и лучик солнца среди грозового и затянутого неба. Подписание Палмера вселило надежду болельщикам, что не все так плохо с селекционным отделом.

Это просто прекрасно, когда у тренера есть несколько обойм для разного рода турниров. Тот же Палмер не заявлен на Лигу конференций, потому что это не нужно клубу. Но когда у тренера спрашивают про футболистов, а он отвечает, что работает только с 25 игроками, а остальные он не знает где, ведь они тренируются в другом месте — это ненормально. Плюс последний матч показал, что такой подход не спасает ситуацию, и Мареска вылетает из кубка.

Профессионализмом и не пахнет

Из-за кадрового кризиса в обороне "Челси" отчаянно пытался вернуть воспитанника клуба Чалобу. Напомню, что Трево летом буквально заставили уйти, выставив на продажу и отправив тренироваться с академией. В конечном итоге он отправился в аренду, но был вынужден вернуться, так как у Марески не оказалось других более рациональных решений. С таким подходом к делу мы можем увидеть все меньше желающих сотрудничать с "Челси".

Решение продать еще одного выпускника академии — Коннора Галлахера — также обернулось провалом. В продаже не было такой острой необходимости, но акцент был сделан на тех игроках, за которых отдали сотни миллионов евро. Сейчас он играет за "Атлетико", где провел 17 игр со средней оценкой 7,0 и забил 2 гола. А в "Челси" он был бы крайне полезен, учитывая травмы последних времен и кадровые проблемы в центре поля.

Позиция голкипера также вызывает вопросы. Мы отчетливо видим, что Санчес не справляется с поставленной задачей, и "Челси" срочно нужно что-то предпринимать. А ведь в свое время они отдали Петровича в "Страсбург". Это решение тренерского штаба казалось правильным, но сейчас они не могут признать тот факт, что это была катастрофическая ошибка.

Проблемные позиции

Как мы уже поняли, голкипер — одна из проблемных позиций "Челси". Еще с далекого 2018 года, кажется, так и не было того самого вратаря, который бы уверенно закрыл ворота команды. Чего только стоит Кепа Аррисабалага, за которого были отданы просто космические деньги. Естественно, он их не стоил, и "Атлетик" просто воспользовался ситуацией, заработав на чужом горе. К тому же Кепа сейчас является игроком "Борнмута", который проводит лучший сезон в своей истории в АПЛ.

С голкипером все понятно, но кто будет забивать? Мы видели самые разные приобретения, которые не заигрывали. Чего только стоил Вернер. "Челси" купил его за 53 млн евро, а затем продал обратно в "Лейпциг" за 20 млн. За это время он провел 56 матчей в АПЛ, забив всего 10 голов. Чудесная сделка от лондонских гениев трансферного рынка. Сейчас мы видим Джексона, которого приобрели за 37 млн евро. Вроде бы все неплохо: его цена выросла, а за 23 игры он забил почти столько же, сколько Вернер за 56. Но это не отменяет того факта, что он не тянет уровень форварда команды, претендующей на первую четверку АПЛ.

И не стоит забывать про позицию, которая не менее важна. Кукурелья — футболист, который переходил из команды в команду за не более чем 18 млн евро. И вот на горизонте появился "Челси", который решил раскошелиться и выложил в 3,5 раза больше. Честно говоря, для меня это "футболист-улыбка". То ему бутсы не подходят, и он привозит два гола, из-за которых команде приходится выкладываться в разы больше, чтобы компенсировать это недоразумение. То мы слышим песни про еду, пиво и "дрожащие колени Холанда". А ведь абсурдность ситуации в том, что именно норвежец забил "Челси" гол из-под "дрожащего" Кукурельи.

Космические переплаты в центре поля

А вот это моя любимая часть разговора о "Челси". "Синие" владеют самым дорогим полузащитным трио в истории — Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес и Ромео Лавия, — но при этом у команды катастрофически не хватает глубины состава в этой зоне. А ведь за эти деньги можно было выстроить грамотную вертикаль, которую сделал Клопп в "Ливерпуле" и улучшил Слот в этом сезоне. Но профессионалы из Лондона пошли другим путем и, помимо переплаты за эту тройку, еще и отдали своего Коннора Галлахера, что лишь добавило проблем.

Несмотря на колоссальные траты, постоянные травмы Лавии часто оставляют "Челси" практически без запасных вариантов, вынуждая Кайседо и Фернандеса работать на износ. А учитывая, как часто травмируются футболисты, это очень авантюрная история. Мы видим, что в последнее время игроки рвутся так, что вылетают на целый сезон. И, как правило, замены для таких случаев просто нет. "Реал", "Манчестер Сити", "Арсенал", а вот недавно и "Бенфика" потеряла сразу двоих своих игроков за две минуты — и оба вылетели до конца сезона.

Все благодаря Палмеру

В атаке у "Челси" был полный порядок, пока шла игра у Палмера. Как только начался спад — что вполне нормально, ведь футболисты не роботы, и у них бывают кризисные отрезки в каждом сезоне, к которым нужно относиться с пониманием, — стало ясно, что у команды нет плана Б. Джейдон Санчо, Педру Нето и Нони Мадуэке в сумме набрали 20 результативных действий в АПЛ — столько же, сколько Палмер в одиночку.

После блестящей первой половины кампании у Джексона внезапно иссякли голы — его безголевой отрезок уже составляет восемь матчей, худшая серия за все время в "Челси". Мы можем просто посмотреть на этот провальный отрезок, который длится уже десять матчей, и увидеть, что побед в нем было всего три. А еще, по загадочному стечению обстоятельств, этот период совпал с небольшим спадом в карьере Коула Палмера.

В каждой команде должен быть игрок, вокруг которого строится игра. Но мы видим, что в случае травмы могут возникнуть ужасные последствия. Думаю, все понимают, о каких командах идет речь, но яркими примерами являются "Реал" и "Манчестер Сити". Так что "Челси" нужно спуститься на землю и начать вкладывать деньги рационально, усиливая центр поля и помогая Палмеру в этот непростой отрезок сезона.

1,67 млрд евро вложено, а где результат?

Болельщики "Челси" имеют полное право задавать вопросы о ситуации в команде. Но все ли так плохо? Да, вложить такую сумму и при этом не выиграть чемпионат АПЛ — это, конечно, проблема. Однако в сезоне 2021/2022 "Челси" занял третье место, и сейчас ситуация не выглядит критичной — нужно лишь собраться.

Очевидно, что многие игроки, купленные спортивными директорами, либо не соответствуют уровню, либо просто не вписываются в систему Марески. В результате мы видим постоянные аренды, продажи, возвраты и так далее. В зимнее трансферное окно "Челси" был не так активен, как следовало бы. Команде необходимо разгрузить состав за счет продаж, что также снизит давление на зарплатную ведомость. Плюс ко всему это создаст пространство для будущих трансферов, которые будут сделаны уже непосредственно под нынешнего тренера. Но кто знает, где окажется Энцо Мареска после окончания сезона?

Главный тренер принял команду, которую собирал не он. Энцо лишь пытался выстроить баланс между основным и резервным составами. В результате мы увидели совершенно разные сочетания игроков в каждом турнире, но возникла одна проблема: этот подход не сработал из-за банальной разницы в классе. Футболисты, задействованные в Лиге конференций, попросту не соответствовали уровню АПЛ. К тому же на игроков оказывается давление со стороны общественности — за них заплатили огромные суммы, а они явно не стоят этих денег.

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Правильным решением будет дать Мареске время, посмотреть, на каком месте команда закончит сезон, и какие шаги будут предприняты в летнее трансферное окно. Нужно доверять тренерам, которых назначаете, а не менять их без разбору. В современном футболе толковых специалистов не так уж много.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine