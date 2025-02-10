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Звездный нападающий Арсенала вернулся к индивидуальным тренировкам

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Звездный нападающий Арсенала вернулся к индивидуальным тренировкам

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий лондонского "Арсенала" Букайо Сака вернулся к индивидуальным тренировкам после серьезной травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:5).

23-летний футболист сборной Англии выложил свежие фотографии в соцсетях, поделившись со своими фанатами прогрессом в восстановлении. Однако, как ожидается, Сака не вернется на поле раньше марта-апреля этого года.

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Напомним, что в текущем сезоне Букайо Сака успел отметиться 9 голами и 13 результативными передачами в 23 матчах в составе "канониров" во всех турнирах. Он остается вне игры с конца декабря прошлого года.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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