Астон Вилла подписала талантливого тинейджера из чемпионата Турции

"Астон Вилла" подписала талантливого центрального защитника из чемпионата Турции.

На официальном сайте "Астон Виллы" сообщается о том, что 18-летний Ясин Озджан присоединится к бирмингемским "львам" летом 2025 года. Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются, однако по данным от Transfermarkt, "Касымпаша" получит за своего воспитанника 7 миллионов евро.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Yasin Ozcan from Kasimpasa on a pre-contract agreement. pic.twitter.com/4ZPSbNoSnr