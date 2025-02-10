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Астон Вилла подписала талантливого тинейджера из чемпионата Турции
Футболист присоединится к команде следующим летом
Фото - Сайт Астон Вілли - www.avfc.co.uk
"Астон Вилла" подписала талантливого центрального защитника из чемпионата Турции.
На официальном сайте "Астон Виллы" сообщается о том, что 18-летний Ясин Озджан присоединится к бирмингемским "львам" летом 2025 года. Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются, однако по данным от Transfermarkt, "Касымпаша" получит за своего воспитанника 7 миллионов евро.
Aston Villa is pleased to announce the signing of Yasin Ozcan from Kasimpasa on a pre-contract agreement. pic.twitter.com/4ZPSbNoSnr— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 10, 2025
В сообщении уточняется, что остаток сезона турецкий центрбек проведет в родном клубе.
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Несмотря на свой юный возраст, Ясин Озджан уже провел 77 матчей в чемпионате Турции в составе "Касымпаши", отметившись 4 голами и тремя результативными передачами.
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