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Астон Вилла подписала талантливого тинейджера из чемпионата Турции

Англия

Футболист присоединится к команде следующим летом

Астон Вилла подписала талантливого тинейджера из чемпионата Турции

Фото - Сайт Астон Вілли - www.avfc.co.uk

Новина українською

"Астон Вилла" подписала талантливого центрального защитника из чемпионата Турции.

На официальном сайте "Астон Виллы" сообщается о том, что 18-летний Ясин Озджан присоединится к бирмингемским "львам" летом 2025 года. Сумма трансфера и условия личного контракта пока не разглашаются, однако по данным от Transfermarkt, "Касымпаша" получит за своего воспитанника 7 миллионов евро.

В сообщении уточняется, что остаток сезона турецкий центрбек проведет в родном клубе.

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Несмотря на свой юный возраст, Ясин Озджан уже провел 77 матчей в чемпионате Турции в составе "Касымпаши", отметившись 4 голами и тремя результативными передачами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Касимпаша (Стамбул)
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Источник:
Aston Villa FC
Опубликовал: Андрей Журба
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