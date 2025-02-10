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Ключевой защитник Манчестер Юнайтед уверен, что они выиграют АПЛ под руководством Аморима
Очень смелое заявление
Фото - Сайт Манчестер Юнайтед - www.manutd.com
Ключевой защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот считает, что "Манчестер Юнайтед" сможет выиграть титул АПЛ под руководством Рубена Аморима.
"Честно говоря, я считаю, что мы можем выиграть титул АПЛ с Рубеном Аморимом. Думаю, это вполне реально. Но наши болельщики должны понимать, что на это нужно время. Я понимаю, что они чувствуют. Этому клубу нужны победы и трофеи. Все хотят побеждать. Нам необходимо заложить фундамент для дальнейших побед. Мы должны адаптироваться к новой схеме игры и его идеям. Он прекрасно находит общий язык с игроками, и теперь самой сложной задачей для нас будет достижение целей и построение команды".
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Напомним, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в АПЛ, набрав лишь 29 очков после 24-х сыгранных туров в чемпионате Англии. Рубен Аморим проиграл 8 игр в первых 20 матчах во всех турнирах во главе команды.
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