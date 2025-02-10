Ключевой защитник Манчестер Юнайтед уверен, что они выиграют АПЛ под руководством Аморима

Ключевой защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот считает, что "Манчестер Юнайтед" сможет выиграть титул АПЛ под руководством Рубена Аморима.

"Честно говоря, я считаю, что мы можем выиграть титул АПЛ с Рубеном Аморимом. Думаю, это вполне реально. Но наши болельщики должны понимать, что на это нужно время. Я понимаю, что они чувствуют. Этому клубу нужны победы и трофеи. Все хотят побеждать. Нам необходимо заложить фундамент для дальнейших побед. Мы должны адаптироваться к новой схеме игры и его идеям. Он прекрасно находит общий язык с игроками, и теперь самой сложной задачей для нас будет достижение целей и построение команды".