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Кто соперник Забарного и Таловерова? Результат жеребьевки пятого круга Кубка Англии

Англия
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Жребий брошен

Кто соперник Забарного и Таловерова? Результат жеребьевки пятого круга Кубка Англии

Фото - thefa.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

10 февраля состоялась жеребьевка пятого круга Кубка Англии.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный сыграет против "Вулверхэмптона", тогда как "Плимуту" Максима Таловерова предстоит матч против "Манчестер Сити".

Результаты жеребьевки:

  • "Престон Норт-Энд" - "Бернли"
  • "Астон Вилла" - "Кардифф Сити"
  • "Кристал Пэлас"/"Донкастер Роверз" - "Миллволл"
  • "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
  • "Ньюкасл" - "Брайтон"
  • "Борнмут" - "Вулверхэмптон"
  • "Манчестер Сити" - "Плимут"
  • "Эксетер Сити"/"Ноттингем Форест" - "Ипсвич"
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