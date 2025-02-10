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Кто соперник Забарного и Таловерова? Результат жеребьевки пятого круга Кубка Англии
Жребий брошен
Фото - thefa.com
10 февраля состоялась жеребьевка пятого круга Кубка Англии.
Защитник "Борнмута" Илья Забарный сыграет против "Вулверхэмптона", тогда как "Плимуту" Максима Таловерова предстоит матч против "Манчестер Сити".
Результаты жеребьевки:
- "Престон Норт-Энд" - "Бернли"
- "Астон Вилла" - "Кардифф Сити"
- "Кристал Пэлас"/"Донкастер Роверз" - "Миллволл"
- "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
- "Ньюкасл" - "Брайтон"
- "Борнмут" - "Вулверхэмптон"
- "Манчестер Сити" - "Плимут"
- "Эксетер Сити"/"Ноттингем Форест" - "Ипсвич"
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