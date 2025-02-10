Кубок Англии. Донкастер – Кристал Пэлас 0:2. Спокойная победа с дебютом Чилуэлла

Команда Оливера Гласнера в последнее время набрала неплохую форму и противостояние в Кубке Англии против представителя Второй Английской лиги не должно было вызвать никаких проблем даже в теории.

В принципе, хозяевам поля удалось удивить "орлов" своей наглостью. То есть они не просто забились к собственным воротам и отбивались от натиска лондонцев, вполне неплохо атаковали и сами, однако проблема в классе... она никуда не девается, именно класс сегодня решил практически все.

Еще в первом тайме "Пэлас" открыли счет благодаря точному удару от Даниэля Муньоса. На второй тайм вышел на замену Бен Чилуэлл, арендованный из "Челси", это был его дебют за "орлов". Удалось забить свой гол и во втором тайме благодаря стараниям Девенни. А этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить удобную и комфортную победу.

"Кристал Пэлас" проходит дальше, как того все ожидали. В рамках 1/8 Кубка Англии они встретятся с "Милуоллом" на выезде.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Эко-Пауэр" (Донкастер)

Главный судья: Фарай Галлам (Англия)

"Донкастер" — "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Муньйос (31), Девенни (55)

"Донкастер": Шарман-Лоу — Стерри (Никсон, 80), Олову, Андерсон, Максвелл — Броудбент (Келли, 70), Бэйли — Молино, Шарп (Айронсайд, 62), Эннис (Синиор, 46) — Стрит (Гибсон, 46)

"Кристал Пэлас": Тернер — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньйос (Кпора, 89), Уортон (Лерма, 62), Хьюз, Митчелл (Чилуэлл, 46) — Девенни (Эссе, 62), Камада (Франса, 90+2) — Матета

Предупреждения: нет.