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Манчестер Сити нацелился на двух звезд Бундеслиги
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания Флориана Виртца и Джереми Фримпонга для усиления состава в следующем сезоне.
Действующий чемпион Англии не единственный, кто интересуется этим дуэтом. За Виртцем и Фримпонгом также следят "Арсенал", "Ливерпуль" и "Реал".
Интерес "Сити" объясняется потенциальными изменениями в составе. Кевин Де Брюйне остается важным игроком, но его будущее в клубе пока не определено, а Виртц рассматривается как его возможный преемник. Что касается Фримпонга, он может стать альтернативой Кайлу Уокеру в случае его ухода.
Однако "Байер" не собирается легко отпускать своих лидеров и установил на них высокую цену – от 170 до 200 миллионов евро. Учитывая конкуренцию со стороны других топ-клубов, борьба за их трансферы обещает быть напряженной.
Добавим, что в этом сезоне Виртц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 34 матчах за "Байер" во всех турнирах, тогда как на счету Фримпонга 3 гола и 11 ассистов в 33 матчах.
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