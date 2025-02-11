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Инсайдер раскрыл детали сделки об аренде звездного новичка Астон Виллы

Англия

Футболист подписал временный контракт с клубом

Инсайдер раскрыл детали сделки об аренде звездного новичка Астон Виллы

Фото - Сайт Астон Вілли - www.avfc.co.uk

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Известны детали сделки об аренде звездного новичка "Астон Виллы", который присоединился к клубу зимой.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, во время переговоров между "Астон Виллой" и "Пари Сен-Жермен" стороны не договорились об опции выкупа Марко Асенсио.

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В то же время отмечается, что оба клуба открыты к тому, чтобы провести переговоры о полноценном переходе 29-летнего испанского хавбека этим летом. Все зависит от выступлений футболиста, которые будут оценены только в июне этого года. Асенсио уже успел дебютировать за новый клуб в матче Кубка Англии против "Тоттенхэма" (2:1).

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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