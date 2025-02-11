Ман Юнайтед узнал цену за лидера Аталанты, которым также интересуется Ман Сити

Как сообщает журналист Руди Галетти, клубы АПЛ продолжают следить за хавбеком "Аталанты" Эдерсоном. Как стало известно TEAMtalk, в ближайшие недели ожидаются новые контакты между его окружением и клубами, которые ведут борьбу за трансфер.

Сейчас как "Манчестер Юнайтед", так и "Манчестер Сити" рассматривают бразильца как потенциальное усиление на лето. "Юнайтед" особенно заинтересован в его подписании, поскольку планирует попрощаться с Кристианом Эриксеном и Каземиро. Однако сделка может осложниться из-за высоких требований по трансферной сумме и зарплате.

"Аталанта", которая еще в январе не хотела даже выслушивать предложения по хавбеку, теперь готова рассмотреть предложения летом, учитывая желание самого Эдерсона сменить клуб.

Цена на 24-летнего полузащитника уже определена - итальянский клуб оценивает его в 60 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний бразилец забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 34 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.