Легенда Манчестер Юнайтед говорит, что главная трансферная цель Арсенала слишком хороша для них

Легендарный полузащитник "Ман Юнайтед" Пол Скоулз посетил The Overlap, где высказался относительно слухов о возможном переходе Александера Исака в "Арсенал".

"Все его любят, но я не вижу возможности его перехода в "Арсенал". Он должен стремиться к большему и лучшему. Мы говорим о "Реале", "Ливерпулю" нужен центральный форвард. "Арсенал" может быть вариантом, но я думаю, что он будет не в приоритете.

Не хочу, чтобы это звучало плохо, но он сейчас в "Ньюкасле" – отличной команде, но они не будут выигрывать чемпионства. Следующий этап его карьеры – это клуб, который борется за титулы.

Я думаю, что переход в "Арсенал" был бы риском, потому что там он оказался бы в похожей ситуации. "Ливерпуль" имеет значительно более высокие шансы, "Манчестер Сити" и "Реал" – также. Я считаю, что его амбиции должны быть выше "Арсенала". "Манчестер Юнайтед" тоже мог бы заинтересоваться, но в нашей ситуации сейчас это нереально.

Да, он бы поднял "Арсенал" на новый уровень, он бы стал отличным усилением и мог бы помочь им сделать последний шаг к трофею. Но, на мой взгляд, у него есть потенциал для большего", - говорит Скоулз.