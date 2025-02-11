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Арне Слот рассказал, сможет ли Трент Александер-Арнольд принять участие в мерсисайдском дерби

Англия

Наставник красных также прокомментировал травму Джо Гомеса

Арне Слот рассказал, сможет ли Трент Александер-Арнольд принять участие в мерсисайдском дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился последними новостями относительно травмированных игроков команды, которые пропустят мерсисайдское дерби посреди этой недели.

"Трент Александер-Арнольд частично тренировался вместе с командой вчера. Посмотрим, сможет ли он принять участие в тренировочной сессии сегодня. Надеюсь, он снова будет тренироваться с нами, а затем мы определимся с тем, будет ли он частью команды на следующую игру или нет.

У Джо Гомеса проблемы с той же ногой, которую он травмировал в прошлый раз. Мы все еще оцениваем его физическое состояние, однако он точно не будет доступен завтра. Его травма вызывает беспокойство".

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Напомним, что Александер-Арнольд пропустил последние две игры "красных", а Гомес был вынужден покинуть поле в первом тайме матча четвертого раунда Кубка Англии против "Плимута" (1:0).

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Перенесенный матч 15-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" состоится в среду, 12-го февраля. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Джозеф Гомес Трент Александер-Арнольд Арне Слот
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Источник:
Liverpool F
Опубликовал: Андрей Журба
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