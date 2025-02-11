Арне Слот рассказал, сможет ли Трент Александер-Арнольд принять участие в мерсисайдском дерби

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился последними новостями относительно травмированных игроков команды, которые пропустят мерсисайдское дерби посреди этой недели.

"Трент Александер-Арнольд частично тренировался вместе с командой вчера. Посмотрим, сможет ли он принять участие в тренировочной сессии сегодня. Надеюсь, он снова будет тренироваться с нами, а затем мы определимся с тем, будет ли он частью команды на следующую игру или нет.

У Джо Гомеса проблемы с той же ногой, которую он травмировал в прошлый раз. Мы все еще оцениваем его физическое состояние, однако он точно не будет доступен завтра. Его травма вызывает беспокойство".