Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот рассказал, сможет ли Трент Александер-Арнольд принять участие в мерсисайдском дерби
Наставник красных также прокомментировал травму Джо Гомеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился последними новостями относительно травмированных игроков команды, которые пропустят мерсисайдское дерби посреди этой недели.
"Трент Александер-Арнольд частично тренировался вместе с командой вчера. Посмотрим, сможет ли он принять участие в тренировочной сессии сегодня. Надеюсь, он снова будет тренироваться с нами, а затем мы определимся с тем, будет ли он частью команды на следующую игру или нет.
У Джо Гомеса проблемы с той же ногой, которую он травмировал в прошлый раз. Мы все еще оцениваем его физическое состояние, однако он точно не будет доступен завтра. Его травма вызывает беспокойство".
Напомним, что Александер-Арнольд пропустил последние две игры "красных", а Гомес был вынужден покинуть поле в первом тайме матча четвертого раунда Кубка Англии против "Плимута" (1:0).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Перенесенный матч 15-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ливерпулем" состоится в среду, 12-го февраля. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Рыбалка: Лесное будет во Второй лиге. Есть задачи с первого года выйти в Первую лигу
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи