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Скауты Ливерпуля внимательно следят за звездой Боруссии Дортмунд
Потенциальный трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Football Insider, скауты "Ливерпуля" присутствовали на нескольких играх "Боруссии" в этом сезоне, чтобы следить за прогрессом Джейми Байно-Гиттенса.
20-летний вингер привлек внимание нескольких команд Премьер-лиги благодаря своим впечатляющим выступлениям в Бундеслиге в этом сезоне, поэтому "красные" рассматривают его, как потенциальную трансферную цель на лето.
Сообщается, что задача скаутов заключается в том, чтобы понять, сможет ли нападающий демонстрировать стабильный уровень игры.
Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за "Боруссию" во всех турнирах.
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