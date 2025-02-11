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Скауты Ливерпуля внимательно следят за звездой Боруссии Дортмунд

Англия

Потенциальный трансфер

Скауты Ливерпуля внимательно следят за звездой Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Football Insider, скауты "Ливерпуля" присутствовали на нескольких играх "Боруссии" в этом сезоне, чтобы следить за прогрессом Джейми Байно-Гиттенса.

20-летний вингер привлек внимание нескольких команд Премьер-лиги благодаря своим впечатляющим выступлениям в Бундеслиге в этом сезоне, поэтому "красные" рассматривают его, как потенциальную трансферную цель на лето.

Сообщается, что задача скаутов заключается в том, чтобы понять, сможет ли нападающий демонстрировать стабильный уровень игры.

Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за "Боруссию" во всех турнирах.

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Ливерпуль Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Алексей Полищук
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