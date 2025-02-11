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Полузащитник Арсенала рассказал о том, какое прозвище ему придумал Зинченко
Англичанин объяснил, нравится ли ему оно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью для Sky Sports полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, что в команде ему дали прозвище "Конь".
"Это что-то позитивное! Все началось с Зинченко, потом подхватил Жоржиньо, теперь все так меня называют.
Думаю, они считают, что я могу бегать целый день, что я атлетичный, имею хорошую выносливость и всегда готов помогать команде. Даже через два дня после матча я мчусь на тренировке, и они думают, что я какой-то сумасшедший. Я не против этого прозвища, но теперь должен ему соответствовать", - говорит Райс.
Добавим, что в этом сезоне 26-летний Райс забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 33 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 110 миллионов евро.
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