Полузащитник Арсенала рассказал о том, какое прозвище ему придумал Зинченко

В интервью для Sky Sports полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, что в команде ему дали прозвище "Конь".

"Это что-то позитивное! Все началось с Зинченко, потом подхватил Жоржиньо, теперь все так меня называют.

Думаю, они считают, что я могу бегать целый день, что я атлетичный, имею хорошую выносливость и всегда готов помогать команде. Даже через два дня после матча я мчусь на тренировке, и они думают, что я какой-то сумасшедший. Я не против этого прозвища, но теперь должен ему соответствовать", - говорит Райс.