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Реал и Ман Юнайтед заинтересованы в одноклубнике Ильи Забарного

Англия

Игра защитника не остались без внимания

Реал и Ман Юнайтед заинтересованы в одноклубнике Ильи Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает ESPN, "Реал" и "Ман Юнайтед" заинтересованы в услугах центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Мадридский "Реал" ищет нового центрального защитника и включил Хейсена в список потенциальных подписаний. Игрок поражает своим постоянством и способностью быстро адаптироваться к физически напряженной лиге, как Премьер-лига.

Однако "Юнайтед" также рассматривает возможность трансфера талантливого защитника.

Окончательное решение будет за игроком. Остаться в Премьер-лиге может быть более безопасным выбором, учитывая, что он уже знаком с чемпионатом. С другой стороны, зов мадридского "Реала" также силен: игра на "Бернабеу" и возвращение в Испанию.

Добавим, что в этом сезоне 19-летний Хейсен сыграл 21 матч за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Алексей Полищук
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