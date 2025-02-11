Челси хочет подписать звездного одноклубника Забарного

Лондонский "Челси" готов оформить трансфер звездного одноклубника Ильи Забарного из "Борнмута".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "синих" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего Антуана Семеньо летом 2025 года. Они готовы предложить 50 миллионов евро за нападающего, который в текущем сезоне поразил уровнем своей игры. Его талант, скорость и способность забивать большое количество голов отмечают топ-клубы АПЛ, которые готовы побороться с "Челси" за его переход в межсезонье.

Напомним, что ранее сообщалось о растущем интересе лондонского "Арсенала" к Семеньо.

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В этом сезоне Антуан Семеньо забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах в составе "вишен" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.