  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси хочет подписать звездного одноклубника Забарного
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси хочет подписать звездного одноклубника Забарного

Англия

Однако они могут столкнуться с серьезной конкуренцией

Челси хочет подписать звездного одноклубника Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" готов оформить трансфер звездного одноклубника Ильи Забарного из "Борнмута".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "синих" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего Антуана Семеньо летом 2025 года. Они готовы предложить 50 миллионов евро за нападающего, который в текущем сезоне поразил уровнем своей игры. Его талант, скорость и способность забивать большое количество голов отмечают топ-клубы АПЛ, которые готовы побороться с "Челси" за его переход в межсезонье.

Напомним, что ранее сообщалось о растущем интересе лондонского "Арсенала" к Семеньо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Антуан Семеньо забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах в составе "вишен" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Реал и Ман Юнайтед заинтересованы в одноклубнике Ильи Забарного
yellow-arrow
Арсенал установил цену за своего лидера, которым интересуется Реал
yellow-arrow
Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
Челси (Лондон) Борнмут Антуан Семеньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости