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Далот - о своем времени в Манчестер Юнайтед: Я горжусь тем, что завоевал место в основе
Футболист знает, что его мотивирует больше всего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот прокомментировал свое пребывание в команде и рассказал о том, какие воспоминания для него являются наиболее приятными, а что мотивирует его больше всего.
"Обычно, все думают, что наиболее приятными моментами в карьере футболистов является поднятие трофеев над головой или победы в важных матчах. Я прекрасно помню матчи, когда мы на выезде обыграли "ПСЖ" в Лиге чемпионов, когда выиграли Кубок лиги и Кубок Англии, или тот матч с "Ливерпулем", когда нам удалось отыграться в конце матча. Но я бы сказал, что больше всего горжусь тем, что упорно трудясь завоевал место в основе".
"Людям может нравиться или не нравиться то, как я играю, но они не могут сказать, что я не отдаю ради этого клуба все свои силы. Что я не выхожу на поле и не чувствую, как много значит этот клуб. Это то, что я всегда стараюсь держать в голове, о чем думают одноклубники и болельщики", — добавил Далот.
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Напомним, что Диогу Далот присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2018 года из "Порту" за 22 миллиона евро. С тех пор 25-летний португалец провел 194 матча в составе "красных дьяволов", отметившись 7 голами и 12 ассистами.
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