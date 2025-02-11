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Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
А выйдет ли Миколенко?
Getty Images / Global Images Ukraine
На выходных Виталий Миколенко не смог помочь своей команде из-за небольшого повреждения, поэтому даже не попал в заявку на матч. Если бы мерсисайдское дерби проходило в декабре, как планировалось в первую очередь, то он точно сошелся в битве с Салахом.
Однако матч перенесли и теперь есть риск, что Виталий просто не будет физически готов к этой встрече. Но будем надеяться на лучшее.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 12 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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