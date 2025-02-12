Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если вы хотите вспомнить последний раз, когда "Ливерпуль" проигрывал в рамках АПЛ, то придется сделать флешбэк в сентябрь. Именно тогда "Ноттингем Форест" неожиданно обыграл команду Слота со счетом 0:1.

Может ли "Эвертон" в принципиальном дерби стать следующей командой, которая обыграет "красных"? По крайней мере с Дэвидом Мойесом, кажется, шансов становится больше.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 12 февраля.

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Английская Премьер-лига. 15-й тур.

12 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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