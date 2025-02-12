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Эвертон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот не проигрывает в АПЛ уже 19 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Если вы хотите вспомнить последний раз, когда "Ливерпуль" проигрывал в рамках АПЛ, то придется сделать флешбэк в сентябрь. Именно тогда "Ноттингем Форест" неожиданно обыграл команду Слота со счетом 0:1.
Может ли "Эвертон" в принципиальном дерби стать следующей командой, которая обыграет "красных"? По крайней мере с Дэвидом Мойесом, кажется, шансов становится больше.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 12 февраля.
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Английская Премьер-лига. 15-й тур.
12 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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