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Не Салах. Ливерпуль назвал игрока месяца в команде
Он заслужил
Фото - Liverpool FC
"Ливерпуль" назвал игрока месяца в команде.
Лучшим футболистом января в английском клубе стал вингер Коди Гакпо.
Congrats, Cody ????— Liverpool FC (@LFC) February 11, 2025
Your @StanChart Player of the Month for January ???? #Ad pic.twitter.com/hQrtbxUfit
В январе вингер сборной Нидерландов забил 4 гола во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Он отметился голом в ворота "Манчестер Юнайтед" и дублем против "Испсвича". Также на счету нидерландца гол в ворота "ПСВ" в Лиге Чемпионов.
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Напомним, что Коди Гакпо перешёл в "Ливерпуль" в январе 2023 года из "ПСВ". В этом сезоне он забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.
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