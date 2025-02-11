Не Салах. Ливерпуль назвал игрока месяца в команде

"Ливерпуль" назвал игрока месяца в команде.

Лучшим футболистом января в английском клубе стал вингер Коди Гакпо.

В январе вингер сборной Нидерландов забил 4 гола во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Он отметился голом в ворота "Манчестер Юнайтед" и дублем против "Испсвича". Также на счету нидерландца гол в ворота "ПСВ" в Лиге Чемпионов.

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Напомним, что Коди Гакпо перешёл в "Ливерпуль" в январе 2023 года из "ПСВ". В этом сезоне он забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.