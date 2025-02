Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес ответил, сможет ли защитник сборной Украины сыграть в мерсисайдском дерби.

По его словам, Виталий Миколенко сможет сыграть в матче против "Ливерпуля".

▶️ Vitalii Mykolenko could be available for tomorrow's Merseyside derby after missing last weekend's FA Cup game with a calf issue. pic.twitter.com/aGtiw1HHz2