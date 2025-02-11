Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби
Позитивные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес ответил, сможет ли защитник сборной Украины сыграть в мерсисайдском дерби.
По его словам, Виталий Миколенко сможет сыграть в матче против "Ливерпуля".
"Виталий Миколенко может принять участие в завтрашнем дерби Мерсисайда после того, как пропустил игру Кубка Англии на прошлых выходных из-за проблемы с икроножной мышцей", - написал клуб.
▶️ Vitalii Mykolenko could be available for tomorrow's Merseyside derby after missing last weekend's FA Cup game with a calf issue. pic.twitter.com/aGtiw1HHz2— Everton (@Everton) February 11, 2025
Напомним, что в среду состоится перенесённый из-за погоды матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном". До матча "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 56 очков. "Эвертон" - 16-й с 26-ю баллами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок начнётся в 21:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Кубок Англии. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи