Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес ответил, сможет ли защитник сборной Украины сыграть в мерсисайдском дерби.

По его словам, Виталий Миколенко сможет сыграть в матче против "Ливерпуля".

"Виталий Миколенко может принять участие в завтрашнем дерби Мерсисайда после того, как пропустил игру Кубка Англии на прошлых выходных из-за проблемы с икроножной мышцей", - написал клуб.

▶️ Vitalii Mykolenko could be available for tomorrow's Merseyside derby after missing last weekend's FA Cup game with a calf issue. pic.twitter.com/aGtiw1HHz2 — Everton (@Everton) February 11, 2025

Напомним, что в среду состоится перенесённый из-за погоды матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном". До матча "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 56 очков. "Эвертон" - 16-й с 26-ю баллами.

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Поединок начнётся в 21:30 по киевскому времени.