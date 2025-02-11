  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби

Англия
Обновлено

Позитивные новости

Мойес ответил, сможет ли Миколенко сыграть в мерсисайдском дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес ответил, сможет ли защитник сборной Украины сыграть в мерсисайдском дерби.

По его словам, Виталий Миколенко сможет сыграть в матче против "Ливерпуля".

"Виталий Миколенко может принять участие в завтрашнем дерби Мерсисайда после того, как пропустил игру Кубка Англии на прошлых выходных из-за проблемы с икроножной мышцей", - написал клуб.

Напомним, что в среду состоится перенесённый из-за погоды матч между "Ливерпулем" и "Эвертоном". До матча "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 56 очков. "Эвертон" - 16-й с 26-ю баллами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнётся в 21:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Не Салах. Ливерпуль назвал игрока месяца в команде
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 12.02.2025
Дэвид Мойес Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости