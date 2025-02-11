Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялось более трёх прямых переговоров. Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста Ливерпуля
И ведь были близки
Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста "Ливерпуля".
Фабрицио Романо сообщил, что "Аль-Наср" отправлял предложения "Ливерпулю" по Дарвину Нуньесу. Последнее было размером 75 млн евро с дополнительными бонусами
Да, саудовские гиганты действительно пытались осуществить этот трансфер, сделав два предложения; второе из них превышало 75 миллионов евро с дополнительными бонусами, что было похоже на пакет, вложенный в подписание контракта с Джоном Дураном из "Астон Виллы", - сообщил Романо.
Саудовский клуб провёл более трёх переговоров.
"Это был не просто обычный подход или попытка; в какой-то момент "Аль-Наср" добился значительного прогресса в переговорах с нападающим "Ливерпуля", и они были уверены, что получат одобрение игрока, прежде чем настаивать на достижении соглашения с "Ливерпулем". Это конкретная история, а не просто обычный звонок или официальное предложение, отправленное и отклонённое", - сказал инсайдер.
"Ливерпуль" отказался продавать футболиста, поскольку не было ни готовой замены, ни времени искать альтернативу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 32-х матчах "Ливерпуля". На его счету 6 голов и 5 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действует до 2028 года.
Популярное сейчас
- Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
- "Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти
- Кубок Англии. Гвардиола спасается только благодаря заменам, а Милуолл неожиданно спокойно разбирается с Лидсом
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола