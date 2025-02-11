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Состоялось более трёх прямых переговоров. Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста Ливерпуля

Англия

И ведь были близки

Состоялось более трёх прямых переговоров. Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста "Ливерпуля".

Фабрицио Романо сообщил, что "Аль-Наср" отправлял предложения "Ливерпулю" по Дарвину Нуньесу. Последнее было размером 75 млн евро с дополнительными бонусами

Да, саудовские гиганты действительно пытались осуществить этот трансфер, сделав два предложения; второе из них превышало 75 миллионов евро с дополнительными бонусами, что было похоже на пакет, вложенный в подписание контракта с Джоном Дураном из "Астон Виллы", - сообщил Романо.

Саудовский клуб провёл более трёх переговоров.

"Это был не просто обычный подход или попытка; в какой-то момент "Аль-Наср" добился значительного прогресса в переговорах с нападающим "Ливерпуля", и они были уверены, что получат одобрение игрока, прежде чем настаивать на достижении соглашения с "Ливерпулем". Это конкретная история, а не просто обычный звонок или официальное предложение, отправленное и отклонённое", - сказал инсайдер.

"Ливерпуль" отказался продавать футболиста, поскольку не было ни готовой замены, ни времени искать альтернативу.

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В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 32-х матчах "Ливерпуля". На его счету 6 голов и 5 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действует до 2028 года.

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Аль-Наср Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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