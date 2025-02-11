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Мистика. Нападающий Арсенала получил травму на тренировочном сборе
Иначе никак не объяснишь
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" получил травму на тренировочном сборе.
По информации журналиста Daily Mail Сэма Мокбела, Кай Хаверц получил тревожную мышечную травму на сборах в Дубаи.
Мокбел предполагает, что проблема связана с подколенным сухожилием, но полный диагноз не подтвержден.
Отсутствие немецкого нападающего станет серьёзным ударом по амбициям команды.
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Помимо Кая Хаверца в "Арсенале" травмированы нападающий Габриэль Жезус, вингеры Букайо Сака с Габриэлем Мартинелли и защитники Бен Вайт и Тахекиро Томиясу.
В этом сезоне Кай Хаверц – лучший бомбардир "Арсенала". На его счету 15 забитых голов.
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