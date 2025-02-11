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Экс-защитник Манчестер Сити переходит в середняка чемпионата Швейцарии
Когда-то был востребованным
Фото - Lorient FC
Экс-защитник "Манчестер Сити" переходит в середняка чемпионата Швейцарии.
Французский "Лорьян" сообщил, что защитник Бенжамин Менди присоединится к швейцарскому "Цюриху".
В "Лорьян" французский футболист перешёл свободным агентом в 2023 году. За клуб он сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.
Больше всего матчей защитник провёл за "Олимпик Марсель" - 101 матч. В которых забил 3 гола и отдал 14 голевых передач. После его купил "Монако" за 13 млн евро.
Спустя год, Бенжамин Менди перешёл в "Манчестер Сити". Трансфер обошёлся "горожанам" в 57,5 млн евро.
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К слову, "Цюрих" сейчас занимает восьмое место в швейцарской Суперлиге, набрав 33 очка. От попадания в Чемпионскую группу отделяет два очка.
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