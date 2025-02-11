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Экс-защитник Манчестер Сити переходит в середняка чемпионата Швейцарии

Англия

Когда-то был востребованным

Экс-защитник Манчестер Сити переходит в середняка чемпионата Швейцарии

Фото - Lorient FC

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Сити" переходит в середняка чемпионата Швейцарии.

Французский "Лорьян" сообщил, что защитник Бенжамин Менди присоединится к швейцарскому "Цюриху".

В "Лорьян" французский футболист перешёл свободным агентом в 2023 году. За клуб он сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал голевую передачу.

Больше всего матчей защитник провёл за "Олимпик Марсель" - 101 матч. В которых забил 3 гола и отдал 14 голевых передач. После его купил "Монако" за 13 млн евро.

Спустя год, Бенжамин Менди перешёл в "Манчестер Сити". Трансфер обошёлся "горожанам" в 57,5 млн евро.

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К слову, "Цюрих" сейчас занимает восьмое место в швейцарской Суперлиге, набрав 33 очка. От попадания в Чемпионскую группу отделяет два очка.

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Бенжамин Менди
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Источник:
FC Lorient
Опубликовал: Владислав Прийменко
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